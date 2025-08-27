Unes 800 persones es concentren a Barcelona contra l'assassinat de periodistes a Gaza

BARCELONA 27 ago. (EUROPA PRESS) -
Unes 800 persones s'han concentrat aquest dimecres a la plaça Sant Jaume de Barcelona per clamar contra l'assassinat de periodistes a Gaza, segons han confirmat fonts de la Guàrdia Urbana a Europa Press.
La concentració ha estat convocada per la coalició Prou Complicitat i la Comunitat Palestina de Catalunya i ha comptat amb la participació de més d'un centenar d'organitzacions de periodistes.
Durant la protesta s'han pogut escoltar càntics com a 'Boicot a Israel' i la pancarta principal portava el missatge 'De Barcelona a Palestina, cap Port per al genocidi'.
A més, els concentrats han exhibit imatges dels periodistes morts aquest dilluns i també han reclamat l'embargament d'armes, així com la fi de les relacions amb Israel i l'obertura d'un corredor humanitari.
Aquesta és la segona concentració a la qual s'ha sumat el col·lectiu de periodistes aquest mes d'agost, ja que el passat dia 13 van secundar la protesta setmanal després de l'assassinat de companys d'Al-Jazeera a Gaza durant un bombardeig israelià en els voltants de l'hospital Al Shifa.