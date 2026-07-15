Unes 80 persones es comencen a concentrar a l'Escala (Girona) contra la visita de la família reial

L'ESCALA (GIRONA), 15 (EUROPA PRESS)
Unes 80 persones s'han començat a concentrar a l'avinguda Francesc Macià de l'Escala contra la visita de la princesa Elionor i la infanta Sofia al jaciment d'Empúries (Girona) d'aquest dimecres en els actes de la Fundació Princesa de Girona.
Entre els concentrats s'hi han vist diverses banderes independentistes i els Mossos d'Esquadra han desplegat un dispositiu policial a la zona.
La concentració ha començat a partir de les 9.00 hores i a les 11.00 hores hi ha prevista una manifestació.