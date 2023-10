Unes 700 persones es manifesten a Barcelona en suport a Palestina

Coregen càntics com 'Boicot a Israel' i 'Israel assassina, Europa patrocina'

BARCELONA, 14 oct. (EUROPA PRESS) -

Unes 700 persones, segons la Guàrdia Urbana de Barcelona, s'han manifestat aquest dissabte al centre de la ciutat en suport a Palestina i contra l'"apartheid" d'Israel.

La manifestació, organitzada per Samidoun i Masar Badil, ha començat al voltant de les 12.30 hores a la Rambla del Raval i ha pujat per la plaça Universitat i la plaça Catalunya fins a arribar a la Seu de la Unió Europea (UE) al passeig de Gràcia, on ha acabat cap a les 15.00 hores.

La capçalera ha portat una pancarta en la qual es podia llegir 'Honor als màrtirs' i una altra amb el missatge 'Visca la resistència palestina'.

Els manifestants han portat cartells amb les proclames 'No és una guerra, és un genocidi palestí', 'Van matar la meva neboda i la meva cunyada i ningú no va moure res perquè no tenien ulls blaus', 'Free Palestine' i 'Visca la resistència palestina'.

Durant el recorregut, han onejat banderes de Palestina i han corejat càntics com ara 'Boicot a Israel', 'Israel assassina, Europa patrocina', 'Des del riu fins al mar: Palestina llibertat'.

MANIFEST

Davant de la seu de la UE, membres de l'organització han llegit un manifest en el qual han assegurat que el poble palestí "ha decidit fer ús d'un dret reconegut internacionalment: el dret dels pobles ocupats a la defensa per tots els mitjans al seu abast".

Han assenyalat que ho fan "després de dècades de col·laboració política, econòmica i militar dels països de la comunitat internacional amb el projecte sionista a Palestina".

Segons el manifest, en aquests moments el poble palestí "lidera una nova etapa històrica que ha triat el camí revolucionari per alliberar la seva terra".

I han demanat que els "pobles internacionalistes i antiimperialistes d'arreu del món es pronunciïn públicament en defensa del dret a existir del poble palestí i de la necessitat d'un procés de descolonització".