Unes 700 persones es manifesten amb la CGT per l'1 de Maig a Barcelona, segons la Guàrdia Urbana

BARCELONA 1 maig (EUROPA PRESS) -
Unes 700 persones han participat en la manifestació convocada per CGT Catalunya aquest divendres amb motiu de l'1 de Maig, segons xifres de la Guàrdia Urbana de Barcelona.
La manifestació, sota el lema 'Any de revolucions i lluites' s'ha iniciat als Jardinets de Gràcia i els manifestants han avançat fins a la plaça de Joanic, on s'han dut a terme els parlaments finals, informa el sindicat en un comunicat.
La CGT ha remarcat la "precarietat constant" que pateix la classe treballadora i la pèrdua de poder adquisitiu que està vivint mentre, diuen, els serveis públics es deterioren per falta de recursos econòmics i humans.
Durant tot el recorregut s'han cridat lemes contra la precarietat laboral, les males condicions de treball i la "necessitat de lluitar al carrer" per no deixar el poder de decisió en els partits.
Han participat militants dels 11 sindicats que composen la Federació Local de CGT Barcelona, a més de la Federació local de CGT Viladecans, de CGT Manresa i Sanitat CGT Terrassa (Barcelona).