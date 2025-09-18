Unes 6.500 persones es manifesten a Barcelona en suport a Palestina i a la Flotilla a Gaza

Rebutgen la "impunitat" d'Israel i reclamen sancions i embargaments dels governs
BARCELONA, 18 set. (EUROPA PRESS) -
Unes 6.500 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquest dijous en el centre de Barcelona per mostrar el seu suport a Palestina i a la Global Sumud Flotilla que porta ajuda humanitària a Gaza, sumant-se a la convocatòria de la Jornada Mundial d'Acció impulsada per la Xarxa d'ONGs Palestines (PNGO).
Sota el lema 'Aturem el genocidi', i amb càntics com a 'Palestina lliure', 'On estan, no es veuen, les sancions a Israel' o 'Boicot, sancions, desinversions', s'han concentrat a la Plaça Catalunya.
Els organitzadors han rebutjat la "impunitat" d'Israel en els seus atacs a la població palestina a Gaza, i han assenyalat la complicitat dels governs occidentals que, asseguren, mantenen les seves relacions polítiques, diplomàtiques i comercials.
Els manifestants han portat pancartes i banderes palestines, han clamat en favor del boicot a Israel i s'han dirigit per Passeig de Gràcia fins a l'Oficina del Parlament Europeu i la Seu de la Comissió Europea a Barcelona.
RESOLUCIÓ DE L'ONU
S'ha convocat aquest dijous la mobilització quan es compleix un any des que l'Assemblea General de l'ONU va exigir a Israel a posar fi a la seva "presència il·legal al territori palestí ocupat" en 12 mesos, a més de complir el Dret Internacional i les obligacions establertes per la Cort Internacional de Justícia (CIJ).
A més de Barcelona, s'han convocat també mobilitzacions en ciutats catalanes com Tarragona, Girona, Badalona, Sant Cugat del Vallès, Sabadell, Terrassa, Manresa, Vic (Barcelona) i Reus (Tarragona), entre altres.