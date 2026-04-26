Unes 650 persones segons la Urbana de Barcelona reclamen el cessament de la guerra en Palestina

LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
BARCELONA, 26 abr. (EUROPA PRESS) -
Unes 650 persones, segons xifres de la Guàrdia Urbana de Barcelona, s'han mobilitzat aquest diumenge al migdia a la capital catalana per protestar contra la guerra entre Israel i Palestina i han demanat trencar qualsevol relació comercial amb el país hebreu, així com abandonar l'OTAN.
Sota el lema 'Contra la guerra, tombem el rearmament. Otan no. Prou complicitat amb Israel', la marxa ha començat a les 12.00 hores a la plaça Universitat de la capital catalana, ha recorregut els carrers Pelai, Via Laietana i Jaume I per finalitzar sobre les 13.20 hores a la plaça Sant Jaume.
Durant el transcurs de la manifestació s'han cantat proclames com 'Israel assassina, Europa patrocina', 'Més pau i menys guerra', 'Free Palestine' o 'No als armis nuclears'.
També s'han desplegat pancartes amb missatges com 'Otan no, bases fora', 'No a la guerra, no al rearmament', 'Prou missils, més educació' o 'No a l'imperialisme'.
D'altra banda, durant tota la manifestació també s'ha reivindicat el cessament de la guerra a Ucraïna o els bombardejos per part d'Estats Units i Israel sobre Iran.
MANIFEST EN LA PLAZA SANT JAUME
En acabar la marxa, les organitzadores han llegit el manifest, que ha tingut un principal missatge contra EUA i Israel: "L'ús de la força i la guerra són l'eix de la política d'Estats Units i Israel".
La mobilització ha comptat amb el suport de diversos partits polítics com Esquerra Republicana, CUP, Barcelona en Comú, així com sindicats i entitats com CC.OO. de Catalunya i UGT.