Unes 600 persones es manifesten a Barcelona per l'1-O al crit de 'Ni oblit ni perdó'

ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS
BARCELONA 1 oct. (EUROPA PRESS) -
Unes 600 persones, segons la Guàrdia Urbana de Barcelona, s'han manifestat aquest dijous a la tarda pel centre de Barcelona amb motiu del 9 aniversari de l'1-O, al crit de 'Ni oblit ni perdó'.
L'acció, convocada per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), ha començat a les 19.30 hores a la plaça Urquinaona de Barcelona i ha avançat per la Via Laietana.
Els manifestants portaven 'estelades' i pancartes en les quals es llegia 'Independència', 'Votem, guanyem', 'Amnistia, fem-nos lliures', 'Catalunya catalana' i 'Puta Espanya, puto PSC'.
També cridaven consignes com 'Visca Catalunya lliure, visca la terra' i 'Els carrers seran sempre nostres', i en un punt de la Via Laietana han cremat una bandera espanyola.
La manifestació d'aquest dijous coincideix amb l'últim dia del judici a Roger Español, que va perdre la visió d'un ull per l'impacte d'una pilota de goma l'1-O de 2017.
La marxa ha acabat al voltant de les 20.30 hores davant la Prefectura de la Via Laietana, on els CDR de Catalunya i l'Assemblea de Joves de Catalunya han llegit manifestos.