Unes 500 persones protesten a Barcelona contra l'ERE de Nissan

BARCELONA 6 juny (EUROPA PRESS) -
Unes 500 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquest dissabte a Barcelona per protestar contra l'expedient de regulació d'ocupació (ERE) que ha presentat Nissan i que afecta a 211 treballadors.
La marxa ha començat a les 11.00 hores a la plaça Urquinaona de la capital catalana, ha recorregut els carrers Via Laietana i Jaume I per finalitzar sobre les 12.15 hores a la plaça Sant Jaume.
Durant el transcurs de la manifestació s'han cantat proclames com 'Barcelona, escolta, la indústria està de lluita', 'Ni un pas enrere', 'Si això no s'arregla, guerra, guerra i guerra' o 'No a l'ERE', a més de fer sonar xiulets en tot moment.
També s'han escoltat nombrosos càntics dirigits al president de la Generalitat, Salvador Illa, reclamant-li que s'impliqui en la lluita dels treballadors, que els escolti i que surti a parlar amb ells.
D'altra banda, s'han desplegat pancartes amb missatges com 'Nissan ens enganya', '211 famílies al carrer, no a l'ERE', 'Stop acomiadaments', 'Fora acomiadaments forçosos' o 'No a l'ERE de Nissan'.
MANIFEST A LA PLAÇA SANT JAUME
En acabar la marxa, les organitzadores han llegit un manifest, amb un missatge principal: "Hem proposat alternatives o solucions, però no hem tingut un veritable procés de negociació, ja que la resposta de Nissan ha estat d'una posició immobilista".
La mobilització ha comptat amb el suport de treballadors d'empreses en una situació semblant: EGO Appliance Controls, Quality Espresso i Serra Soldadura.