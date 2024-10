Unes 500 persones es manifesten pel 12-O a Barcelona convocades per 'Cataluña Suma'

El manifest destaca els "cinc segles d'història comuna" entre Espanya i Llatinoamèrica

BARCELONA, 12 oct. (EUROPA PRESS) -

Unes 500 persones, segons la Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB), s'han manifestat aquest dissabte al migdia al centre de la capital catalana pel 12 d'octubre, Dia de la Hispanitat, convocats per l'entitat 'Cataluña Suma' i sota el lema 'Hispanidad. Pasado, presente y futuro'.

La manifestació, que els organitzadors xifren en 10.000 persones, ha arrencat a les 12 hores a la part alta del Passeig de Gràcia i ha baixat per aquesta via fins a arribar cap a les 12.45 a la plaça Catalunya, on els organitzadors han col·locat un escenari amb música per finalitzar la celebració.

Entre altres persones, han acudit el portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández; el portaveu de Vox a la Cambra catalana, Joan Garriga, i l'exdiputat de Cs Matías Alonso.

Els manifestants han aixecat en tot el recorregut nombroses banderes espanyoles, algunes 'senyeras', així com banderes de diferents països llatinoamericans.

La capçalera de la manifestació ha estat acompanyada per representacions de balls tradicionals de diferents països llatinoamericans, que han seguit amb les seves demostracions al carrer una vegada finalitzada la celebració del 12-O.

AMALIO DE MARICHALAR, CONVIDAT A LLEGIR EL MANIFEST

La lectura del manifest l'ha fet el portaveu de Plataforma per l'Espanya Constitucional, Amalio de Marichalar --convidat per l'organització--, qui ha elogiat els "cinc segles d'història comuna" que uneixen, en les seves paraules, Espanya amb els països llatinoamericans.

Marichalar ha criticat la situació política a Veneçuela, Cuba i Nicaragua, on, en les seves paraules, les premisses de la democràcia estan sent trepitjades, cosa que ha dit que també passa a Espanya.

Entre els parlaments del final, el president de les associacions 'Cataluña Suma' i 'Convivencia Cívica Catalana', Ángel Escolano, ha expressat que Espanya "no ha de demanar perdó per res", en referència al procés de colonització a Amèrica després de l'arribada de Cristòfor Colom.

Escolano ha defensat l'ús del castellà a tota Espanya, i ha advertit que a alguns llocs de Catalunya hi ha alcaldes que no posen la bandera espanyola als ajuntaments i que, afegeix, es multa als negocis que no retolen en català.

Amb això, ha demanat mesures al Govern central per garantir que en tota Espanya s'usi l'espanyol, cosa que, segons ha opinat, fan tots els països del món per mantenir el seu idioma.

Per a Escolano, "la culpa no la tenen els nacionalistes, la culpa la té qui ho consenteix", alhora que ha afirmat que a Catalunya hi ha institucions, en les seves paraules, obertament antiespanyolas.