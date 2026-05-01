Unes 500 persones es manifesten a Girona per l'1 de Maig, segons l'ajuntament

GIRONA 1 maig (EUROPA PRESS) -
Unes 500 persones han participat en la manifestació convocada aquest divendres pels sindicats CC.OO. i UGT de Catalunya amb motiu de l'1 de Maig a Girona, segons han informat fonts municipals.
La manifestació ha començat a la plaça de la Independència i els participants han recorregut el camí fins a la plaça del Vi, on ha finalitzat.
Després de la manifestació s'ha celebrat un dinar popular als Jardins dels Pedreres i estan previstes activitats durant tota la tarda amb la participació d'entitats socials.