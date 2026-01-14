Unes 50 persones es concentren davant del Consolat Britànic a Barcelona en suport a Palestine Action

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 14 gen. (EUROPA PRESS) -
Unes 50 persones es concentren aquest dimecres a la tarda davant del Consolat Britànic a Barcelona en suport als activistes propalestins de l'organització Palestine Action en una vaga de fam en presons britàniques.
Es tracta de la major vaga de fam coordinada a les presons britàniques des de la que van organitzar presos de l'Exèrcit Republicà Irlandès (IRA) el 1981.
La vaga va començar per protestar per les restriccions a la comunicació postal, les trucades i les visites, i ara demanen el tancament de totes les empreses del sector militar amb relació amb Israel, revertir la il·legalització de Palestine Action i la llibertat sota fiança dels presos.
La concentració a la capital catalana, en la qual s'han exhibit banderes palestines, ha estat convocada per les organitzacions Prou Complicitat amb Israel i la Comunitat Palestina de Catalunya.
ALLIBERAMENT DELS ACTIVISTES
La membre de Prou Complicitat Alys Samson ha demanat en declaracions als mitjans l'alliberament dels activistes i ha assegurat que alguns d'ells estan en vaga de gana "des de fa més de 70 dies".
"L'únic crim que han comès aquestes persones és lluitar contra el genocidi d'Israel contra el poble palestí", i ha demanat al govern britànic que retiri la il·legalització de Palestine Action, textualment.
També ha recordat que Prou Complicitat i la Comunitat Palestina de Catalunya han convocat una manifestació a Barcelona el proper 31 de gener per "exigir un embargament d'armes integral a Israel i la ruptura total de relacions".