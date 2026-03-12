Unes 4.000 persones i un centenar d'empreses assisteixen a la Fira de l'Ocupació de Cambra de Tarragona

TARRAGONA 12 març (EUROPA PRESS) -
Al voltant de 4.000 persones han assistit a la XIV edició de la Fira de l'Ocupació de la Cambra de Tarragona, que ha comptat amb la participació d'un centenar d'empreses, "rècord de l'esdeveniment", i ha ofert així 700 llocs de treball, informa l'entitat cameral en un comunicat aquest dijous.
La presidenta de la Cambra de Tarragona, Laura Roigé, ha destacat que aquesta edició ha "superat les expectatives més optimistes gràcies al suport del teixit productiu, la gent que confia en la capacitat d'organització de la corporació tarragonina i la col·laboració activa" dels seus socis.
En concret, ha comptat amb la cooperació de la Generalitat, la Diputació de Tarragona, Port de Tarragona, la Federació d'Empreses d'Hostaleria de la Província de Tarragona (AEHT) i Asfaltos Españoles SA (Asesa).
"Continuem treballant per consolidar una proposta que s'ha convertit en la principal plataforma laboral del sud de Catalunya", ha assenyalat Roigé.
A més de connectar empreses amb vacants amb el talent, la Fira s'ha complementat amb tres xerrades motivadores, per la qual cosa s'ha convidat el comunicador Óscar Martínez per parlar de "com tenir èxit en una entrevista de feina".
"En un context de canvi, transformació digital i, per tant, de noves oportunitats professionals, considerem que aquesta és la millor contribució a la dinamització de l'economia de les comarques de Tarragona", ha conclòs Roigé.