Unes 400 persones en la protesta dels funcionaris de presons a Barcelona

S'han manifestat en contra de l'acord amb el Govern i per la mort de la Núria

BARCELONA, 10 maig (EUROPA PRESS) -

Prop de 400 persones han anat aquest divendres a la manifestació dels funcionaris de presons i els sindicats Csif, Acaip i Marea Blava per protestar per la mort de la Núria, la cuinera de la presó de Mas d'Enric, a Tarragona, a mans d'un pres, i demanar millores de seguretat: "Volem tornar vius a casa".

Així ho ha dit el portaveu d'Acaip, Francesc López, en unes declaracions durant la manifestació, en les quals ha assegurat que volen "poder prestar un servei públic essencial per a la ciutadania amb garanties", i s'han desmarcat dels acords salarials i professionals que CCOO Catalunya i la UGT han signat amb el Govern.

La manifestació ha començat cap a les 11 hores a l'antic centre penitenciari de la Model, que ha reunit unes 400 persones, segons fonts municipals, i han començat la marxa fins a la plaça Sant Jaume.

Custodiats per la Guàrdia Urbana i encapçalats per diverses pancartes de 'Tots Som Núria', 'No volem diners, volem seguretat', han recorregut els carrers Rosselló, Rocafort, Gran Via i Pelai --tallant el tràfic al seu pas--, i han llençat petards i encès bengales de colors.

En aquest carrer, els manifestants s'han assegut a terra per protestar sobre la situació als centres penitenciaris de Catalunya, i han continuat pel carrer Fontanella fins a arribar a la Via Laietana, fins a la seu de CCOO Catalunya, sindicat que va signar l'acord amb el Govern, on han xiulat i llançat ous.

Cap a les 14 hores han arribat a la plaça Sant Jaume, i han col·locat flors, espelmes i pancartes que encapçalaven la manifestació a terra, i també han llançat globus a l'aire.

També han posat la cançó de 'El Cant dels Ocells', de Pau Casals, i la manifestació s'ha acabat a les 14.45 hores.

"NINGÚ NO HA ASSUMIT" RESPONSABILITATS

En unes declaracions als mitjans, el nebot de la Núria, Pablo Martínez, ha dit que protesten perquè dilluns fa dos mesos de la seva mort, i "aquí ningú no ha assumit la responsabilitat política que comporta un fet tan greu com que hagin assassinat una funcionària al seu centre de treball".

"Ells han facilitat que un assassí confés pugui tenir en una cuina un ganivet, es pugui quedar tot sol amb una dona, que era el mateix delicte que havia comès per entrar a la presó, i assassinar-la amb un ganivet, ha afegit.

Martínez ha demanat als dirigents polítics que assumeixin responsabilitats, ja que no només era una cuinera, era una persona que tenia família: "És l'única que falta en aquesta plaça per dir-vos que sou uns pocavergonyes".

"Aquí hi ha hagut un assassinat. S'ha produït un error que ha permès que un accident de treball es converteixi en una mort, per les seves decisions, per les seves polítiques. En lloc d'haver vetllat per la seguretat dels treballadors, van retallant i reconeixen que falten unitats de tractament", ha assegurat.

EXIGEIXEN "CANVIS EN LES POLÍTIQUES"

Per part de Marea Blava han exigit l'assumpció de responsabilitats de la consellera de Justícia, Drets i Memòria, Gemma Ubasart, i del secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, Amand Calderó.

"Exigim canvis en les polítiques penitenciàries que vetllin per la nostra seguretat, per la nostra integritat física i psíquica, i que facin compatible el dret a la vida amb la rehabilitació", han afegit.

FALTA DE DIGNITAT

Per la seva banda, el portaveu de Csif, Alberto Gómez, ha lamentat la "falta de decisions polítiques com les dimissions" d'Ubasart i Calderó, la qual cosa, segons ell, és una falta de professionalitat i dignitat.

"Per nosaltres seria una victòria que ERC no tornés a tenir la Conselleria de Justícia. S'ha de fer una aposta clara i ferma per al sector penitenciari", ha manifestat.