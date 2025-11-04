Unes 40 persones protesten davant el Camp Nou per l'acomiadament d'uns obrers en "situació irregular"

BARCELONA 4 nov. (EUROPA PRESS) -
Una quarantena de persones s'han concentrat aquest dimarts davant el Camp Nou per criticar l'acomiadament d'uns treballadors en "situació irregular" de les obres de l'estadi del FC Barcelona.
En concret, s'han concentrat a les 7.30 hores davant la porta de l'avinguda Joan XXIII convocats per CCOO per demanar la readmissió immediata dels acomiadats i la cotització des del primer dia que es van incorporar a la feina, han informat fonts del sindicat a Europa Press.
També reclamen que l'administració actuï d'ofici i tramiti de manera urgent l'autorització de residència i feina per a tots els treballadors que acreditin més de 6 mesos treballats.
"Denunciem la complicitat de les empreses subcontractades i la manca de sensibilitat cap a les persones treballadores", informa CCOO en un comunicat.
L'organització ha apuntat que es preveu allargar la concentració durant tot aquest dimarts al matí.