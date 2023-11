Unes 40 persones demanen "boicot a Israel" davant el Recinte Sant Pau de Barcelona pel Fòrum de la UpM

Han tallat el trànsit durant cinc minuts al carrer Claret per l'arribada de Josep Borrell

BARCELONA, 27 nov. (BARCELONA) -

Unes 40 persones s'han concentrat aquest dilluns davant el Recinte Modernista de Sant Pau de Barcelona on se celebra el VIII Fòrum Regional de la Unió pel Mediterrani (UpM) per demanar 'Boicot a Israel' i llibertat per Palestina.

Els manifestants han tallat el trànsit durant uns cinc minuts del carrer Sant Antoni Maria Claret just en el moment en el qual accedia al recinte l'Alt Representant de la UE per a Afers Exteriors i Política de Seguretat i Vicepresident de la CE, Josep Borrell.

Els Mossos d'Esquadra han empès als activistes cap a la confluència de Claret amb Cartagena per reobrir el trànsit.

Els manifestants porten una pancarta que demana un 'Alto el foc permanent. Contra l'Europa colonial', i han cridat consignes com 'Free Palestine. Boicot Israel', 'Israel assassina, Europa patrocina', 'On estan, no es veuen, les sancions a Israel' i 'No és una guerra, és un genocidi'.

El Fòrum de la UpM comptarà amb l'assistència dels 43 països de l'organisme internacional (inclosa Palestina) excepte Israel, que ha descartat assistir perquè assegura que hi ha hagut un "canvi de l'agenda original" i que la cita se centrarà exclusivament en el conflicte amb Hamas.