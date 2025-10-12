Unes 3.700 persones segons la Urbana participen a Barcelona en la marxa pel 12 d'octubre

El manifest crida a "celebrar els valors transcendentals" d'Espanya
BARCELONA, 12 oct. (EUROPA PRESS) -
Unes 3.700 persones --1.200 manifestants i 2.500 representants de la cultura hispanoamericana--, segons la Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB), han recorregut aquest dissabte al migdia el centre de la capital catalana pel 12 d'octubre, convocats per les entitats Espanya i Catalans Moviment Cívic i Catalunya Sumeixi per Espanya.
La manifestació ha arrencat sobre les 12 hores a la part alta del Passeig de Gràcia, davant de la Pedrera i ha baixat per aquesta via fins a la plaça de Catalunya, on ha arribat la capçalera sobre les 13.20 hores, s'han pronunciat els discursos i s'ha procedit a la lectura del manifest.
Han acudit el president del PP a Catalunya, Alejandro Fernández; el líder del PP en l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera; el secretari general de Vox i líder del partit a Catalunya, Ignacio Garriga; el secretari de comunicació de Cs, Kevin Romero, i el coordinador autonòmic de Cs, Héctor Amelló, entre altres.
A més, la convocatòria ha comptat amb el suport de les organitzacions i entitats Societat Civil Catalana, Aixeca't Levántate, Unión de Brigadas, Comando Libertad, Españoles de a pie, Estudiants pel Canvi, Hablamos Español, S'ha Acabat, Impulso Ciudadano, Solidaridad i Vanguardia Española.
Els manifestants han aixecat en tot el recorregut nombroses banderes espanyoles, algunes 'senyeres', així com banderes de diferents països llatinoamericans que cobrien la capçalera de la manifestació, sota el lema 'Dia de la Festa Nacional d'Espanya i de la Hispanitat'.
Així mateix, darrere de la capçalera, la manifestació ha estat acompanyada per diverses representacions de balls tradicionals i folklore de diferents països llatinoamericans i de la cultura hispanoamericana.
MANIFEST I PARLAMENTS
En l'escenari situat a la plaça de Catalunya, el portaveu de les entitats convocants, Javier Megino, ha llegit el manifest, que ha cridat a "celebrar els valors transcendentals" d'Espanya.
"El separatisme porta dècades dividint-nos, enfrontant-nos i condemnant-nos a aixecar fronteres entre espanyols", ha afirmat i ha criticat que, al seu semblar, no es respectin els drets dels castellanoparlants.
A més, en el manifest han criticat al president del Govern, Pedro Sánchez, per "convertir a Espanya en ostatge de 7 vots separatistes".
També ha parlat el coordinador de l'associació De español a español por la Constitución, Amalio de Marichalar, que ha assenyalat a Sánchez per "actuar en mode cop d'estat" i ha dit d'ell que és un antidemócrata, textualment.
Per la seva banda, l'escriptor i cofundador del Foro de Ermua, Iñaki Ezquerra, ha defensat una "hispanitat en la qual càpiguen tots els catalanoparlants i els castellanoparlants".