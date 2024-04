Unes 350 persones es concentren per segon dia consecutiu a Ferraz per donar suport a Pedro Sánchez

Unes altres 150 persones s'han reunit per exigir la seva dimissió



MADRID, 25 abr. (EUROPA PRESS) -

Al voltant d'unes 350 persones --segons dades de la Delegació de Govern espanyol-- s'han tornat a manifestar al carrer Ferraz, a les portes de la seu nacional del PSOE a Madrid, per mostrar el seu suport al president del Govern central i secretari general dels socialistes, Pedro Sánchez, just un dia després que anunciés que cancel·lava la seva agenda pública per reflexionar la seva continuïtat en l'Executiu.

Alguns dels assistents, agrupats a la intersecció de Ferraz amb Buen Suceso, han acudit amb banderes del PSOE i alguna ensenya nacional, entre crits de 'Pedro president!' i 'No estàs sol!'. No obstant això, davant de parròquia de l'Inmaculado Corazón de María també s'ha concentrat un altre grup de persones --150, segons dades de la Delegació del Govern espanyol-- per reclamar la dimissió del cap de l'Executiu. La Policia Nacional ha hagut de tallar el tràfic al cèntric carrer.

Precisament, militants del PSOE de diferents agrupacions preparen una gran manifestació per donar suport al president del Govern central i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, per dissabte que ve a les 11 del matí, coincidint amb la reunió del Comitè Federal.

Joventuts Socialistes també està impulsant l'acte i fent una crida a la mobilització des de les seves xarxes socials. En un missatge en els seus compte de X (antic Twitter) i Tik Tok demanen acudir el dissabte a Ferraz per recolzar Sánchez: "Pedro, sí val la pena", assenyalen.

D'aquesta manera recullen la crida enunciada per dirigents socialistes de primera fila, com l'ex-president del Govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, que aquest mateix dijous va demanar als simpatitzants del PSOE que "es mobilitzin" a favor de Sánchez, després que aquest hagi aparcat la seva agenda pública fins dilluns que ve, quan comunicarà si segueix sent president.