Unes 300 persones reben la dotzena de catalans de la Flotilla a Barcelona

Els reben en privat el conseller Duch i el delegat Carlos Prieto
EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA), 7 (EUROPA PRESS)
Unes 300 persones han rebut a Barcelona aquest dimarts sobre les 0.35 els aproximadament 12 membres catalans de la Global Sumud Flotilla que havien aterrat sobre les 23.40 a l'Aeroport de Barcelona: formen part del grup deportat per Israel hores abans.
Entre els qui han arribat a Barcelona hi ha la diputada de les CUP en el Parlament Pilar Castillejo; el membre de la direcció del partit i del Sindicat d'Habitatge de Cassoles, Adrià Plazas; el sindicalista de la CGT Saturnino Mercader i Curro Rodríguez, del Sindicat de Barri del Poble Sec.
Aquest mateix dilluns havien fet escala a Atenes i es van acollir a la possibilitat de volar directament a Barcelona, on els ha rebut en privat el conseller d'UE i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, i el delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto, abans de ser rebuts a la sortida per la gent que els esperava.