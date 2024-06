Unes 300 persones es manifesten a Barcelona contra l'"abús de temporalitat" dels interins

BARCELONA, 15 juny (EUROPA PRESS) -

Unes 300 persones s'han manifestat aquest dissabte davant del Palau de la Generalitat, a la plaça Sant Jaume a Barcelona, contra l'"abús de temporalitat" dels interins, segons xifres de l'Ajuntament de Barcelona.

Les entitats convocants han reclamat que "es compleixin les normatives" del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), després de la sentència emesa per aquest tribunal aquest dijous, en la qual ordena que el personal interí que encadena diversos contractes temporals s'ha de convertir en indefinit per castigar i prevenir abusos en l'administració pública, davant la petició de tres treballadores de la Generalitat la plaça de les quals va quedar ocupada per un funcionari de carrera.

Els manifestants duien cartells amb missatges com "Prou d'abús de temporalitat. Fixesa ara!", "Cap interina al carrer" o "Generalitat, compleix, Europa t'ho exigeix".