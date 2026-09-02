Unes 300 persones es concentren a Barcelona per donar suport a Ceuta

LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
BARCELONA, 2 set. (EUROPA PRESS) -
Unes 300 persones es concentren a les 19:30 hores a la plaça Sant Jaume de Barcelona, davant de l'Ajuntament i el Palau de la Generalitat, per mostrar el seu suport a Ceuta.
A la concentració, convocada per les 20 hores, ja s'hi troben alguns dirigents del PP com el sotssecretari d'Economia i Desenvolupament Sostenible, Alberto Nadal, i el líder a Barcelona, Daniel Sirera.
També a una altra zona de la plaça hi ha simpatitzants de Vox a l'espera de l'arribada d'alguns dirigents.
Els representants de tots dos partits ocupen espais diferents a la zona i enarboren les seves pròpies pancartes.
A la concentració s'escolten càntics com 'Jo soc espanyol, espanyol, espanyol'; 'Pedro Sánchez fill de puta'; 'Ceuta no es ven, Ceuta es defensa' o 'Espanya cristiana i no musulmana'.
A l'altre costat de la plaça Sant Jaume, separats per un cordó dels Mossos d'Esquadra, hi ha una altra concentració en contra del racisme en la que hi participen alguns dirigents polítics com el portaveu dels Comuns, Gerardo Pisarello.