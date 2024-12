Unes 30 persones protesten a Barcelona contra la visita de Marlaska

Els Comuns demanen que es faci un museu, un centre de documentació de la tortura i un espai de reparació

BARCELONA, 5 des. (EUROPA PRESS) -

Una trentena de persones s'ha concentrat aquest dijous al matí a la plaça Sant Jaume de Barcelona, coincidint amb la visita del ministre Fernando Grande-Marlaska, per demanar que la Prefectura de la Policia Nacional de la Via Laietana esdevingui un espai de memòria per a les víctimes de la dictadura franquista.

Entre els manifestants hi havia l'activista Carlos Vallejo, nascut el 1950, que va patir tortures durant 20 dies a la Via Laietana 43, quan era la seu de la Brigada Polític-Social a Catalunya, després de ser acusat d'haver organitzat un sindicat en la Seat: "Que es converteixi en un espai de memòria per explicar el que allà va passar i que no torni a passar".

"Ens torturaven i ens empresonaven per exercir drets que ara són constitucionals, com el dret d'associació, reunió, sindicació o vaga, però que abans eren delictes pels quals pagaves amb la presó i la tortura", ha expressat Vallejo a Europa Press.

El seu cas, diu, no és excepcional, sinó el de milers de persones --en les seves paraules textuals-- que van patir violència física i psicològica que encara els provoca "trauma i dolor".

Tot i que reconeix que la creació del Memorial Democràtic de la Generalitat va ser un fet simbòlic, demana que aquest espai, en el qual ara hi ha la Prefectura de la Policia Nacional, es destini a explicar què va passar perquè els joves coneguin la història i la dictadura franquista, mentre que el Govern central defensa que la policia continuï en aquest edifici barceloní.

"No busco rescabalar la meva situació personal, perquè hi ha coses que són imperdonables: la tortura és imperdonable, els assassinats són imperdonables. El que jo busco és que això no es repeteixi", sosté Vallejo.

ESPAI DE MEMÒRIA

A la concentració també hi ha assistit el diputat dels Comuns al Parlament, Andrés García Berrio, que ha recordat que el seu grup parlamentari va impulsar una proposta de resolució per a la reconversió de la Via Laietana en un espai de memòria.

"Estem treballant, crec que principalment des de la societat civil i diferents espais polítics, entre els quals els Comuns, per intentar que, com més aviat millor, la Via Laietana sigui un espai de memòria, com ho és l'ESMA a Buenos Aires, per exemple", sosté Berrio, que demana que es dediqui íntegrament a fer un museu, un centre de documentació de la tortura i un espai per a la memòria i reparació de les víctimes.

"L'any que ve farà 50 anys de la mort de Franco, no podem arribar a aquesta data sense que això sigui un espai de memòria", ha interpel·lat al Govern de la Generalitat.