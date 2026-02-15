Unes 30 persones es concentren a Barcelona en homenatge a l'opositor rus Alexei Navalni

LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
BARCELONA 15 febr. (EUROPA PRESS) -
Unes 30 persones s'han concentrat el matí d'aquest diumenge enfront de l'oficina del Parlamento Europeu a Barcelona, en el passeig de Gràcia, per homenatjar i reivindicar la figura de l'opositor rus Alexei Navalni, dos anys després de la seva mort en una presó de Sibèria (Rússia).
Els concentrats han col·locat cartells on s'han pogut llegir frases com 'Heroes never die', 'Putin is a killer!' i 'Don't give up!', així com flors i ves-les en honor a Navalni, i han assistit a una missa oficiada pel pare Vladimir.
Aquest dissabte, els governs d'Alemanya, França, Regne Unit, Suècia i Països Baixos van assenyalar al Govern rus per l'assassinat de Navalni fa dos anys, i van indicar que en l'atac es va utilitzar una potent neurotoxina originària d'una granota dard d'Equador.
L'epibatidina és una toxina considerada arma química conforme a la legislació internacional, destaquen els cinc governs, que recorden que "no es troba de forma natural a Rússia".
Rússia va afirmar que Navalni va morir per causes naturals, "però donada la toxicitat de l'epibatidina i els símptomes dels quals es va informar, l'enverinament és la causa de la seva mort amb una alta probabilitat".