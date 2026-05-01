Unes 2.500 persones es manifesten a Barcelona per l'1 de Maig, segons la Guàrdia Urbana

Alberto Paredes - Europa Press
BARCELONA 1 maig (EUROPA PRESS) -
La manifestació principal de l'1 de Maig a Catalunya ha reunit a 2.500 persones en el centre de Barcelona aquest divendres al migdia, segons la Guàrdia Urbana.
CC.OO. i UGT han encapçalat la marxa amb la pancarta 'Contra les guerres i el feixisme, més drets i més sindicalisme' i en la capçalera han estat la líder de CC.OO. de Catalunya, Belén López, i el secretari general d'UGT de Catalunya, Camil Ros.
També han participat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i representants de diversos partits: Oriol Junqueras (ERC), Lluïsa Moret (PSC) i Jéssica Albiach i Gerardo Pisarello (Comuns).
La marxa ha començat sobre les 12 hores a la plaça Urquinaona i ha recorregut tota la Via Laietana, després del que ha finalitzat amb els parlaments de López i Ros.
Els manifestants han portat banderes dels seus sindicats i també de Palestina, en solidaritat amb els activistes de la Global Summud Flotilla capturats aquest dimecres a la nit per l'exèrcit d'Israel en aigües internacionals.
La jornada també ha estat marcada pel procés de regulació extraordinària de les persones migrants, que els sindicats valoren com una mesura de justícia imprescindible per acabar amb l'explotació laboral.
ALTRES MANIFESTACIONS
La Unió Sindical Obrera de Catalunya (Usoc), el tercer sindicat català en nombre d'afiliats, també s'ha manifestat aquest 1 de maig pels drets laborals des de la plaça Jacint Verdaguer de Barcelona, on ha reunit a 200 persones, segons la Guàrdia Urbana.
Per la seva banda, CGT Barcelona ha celebrat la seva pròpia manifestació en Jardinets de Gràcia des de les 11.30 hores, a la qual han assistit unes 700 persones, segons les mateixes fonts municipals.