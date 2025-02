Unes 2.500 persones es manifesten a Barcelona contra la invasió de Rússia a Ucraïna

El cònsol d'Ucraïna a Barcelona, Vitalli Tsymbaliuk, insta a la unió per protegir el sistema democràtic "de tot el món"

BARCELONA, 23 febr. (EUROPA PRESS) -

Unes 2.500 persones, segons la Guàrdia Urbana de Barcelona, s'han manifestat aquest diumenge pel tercer any de l'inici de la invasió de Rússia a Ucraïna, en una manifestació organitzada per 7 entitats i que ha anat des de l'oficina del Parlament Europeu a Barcelona fins a la plaça Catalunya.

Sota el lema 'Defensem la llibertat!', la manifestació ha arribat a plaça Catalunya cap a les 17 hores, on han actuat els castellers de Cerdanyola del Vallès (Barcelona).

Entre els assistents de la marxa hi ha el cònsol d'Ucraïna a Barcelona, Vitalli Tsymbaliuk; el vicepresident del Parlament Europeu, Javi López; el cap de l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, Sergi Barrera, i el director de la representació de la Comissió Europea a Barcelona, Manuel Szapiro.

També hi han assistit el tercer tinent d'alcalde de Barcelona, Albert Batlle; el portaveu de Comuns al Parlament, David Cid, i el responsable de política internacional de Junts, Aleix Sarri.

VITALLI TSYMBALIUK

En declaracions als mitjans, Tsymbaliuk ha recordat que la guerra continua, ha destacat la importància de la unió dels ucraïnesos i de tots els països de la UE i ha agraït el suport de la comunitat catalana: "Aquesta unió, juntament amb la nostra força i la dels nostres defensors, portarà victòria a Ucraïna".

Ha afirmat que Ucraïna està protegint valors, el sistema democràtic i el sistema de seguretat no només del país, sinó "de tot el món", per la qual cosa ha instat a la unió per crear, al seu judici, una pau amb garanties.

Tsymbaliuk ha dit que entrar a l'OTAN és la meta, encara que "Ucraïna està avaluant diferents mecanismes per protegir-se", i ha assegurat que Europa juga un paper, textualment, molt important en la possibilitat de desfer aquesta situació, que veu pitjor tres anys després del seu inici.

JAVI LÓPEZ

D'altra banda, López ha condemnat la "invasió a gran escala" de Rússia a Ucraïna i ha reafirmat la línia estratègica de la Unió Europea, amb l'acolliment de persones provinents d'Ucraïna i assistència militar per, textualment, la legítima defensa del país, així com el procés d'adhesió a la UE i la política de sancions amb Rússia.

Ha recordat que la UE s'ha compromès amb unes negociacions per aconseguir la pau i ha afirmat que estan en joc les trinxeres del Donbàs a Ucraïna: "No només és la sobirania d'un poble, també són les idees bàsiques sobre les quals s'ha construït Europa".

Ha assegurat que el president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, és el president legítim d'Ucraïna, després que aquest diumenge hagi comunicat que estaria disposat a abandonar el càrrec si això comporta la pau a Ucraïna o la incorporació del país a l'OTAN, i ha dit que "en cap cas el debat actual té a veure amb el govern d'Ucraïna" o amb el seu president.