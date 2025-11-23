Unes 200 persones protesten davant de la Prefectura de Via Laietana pel seu ús policial

BARCELONA, 23 nov. (EUROPA PRESS) -
Unes 200 persones s'han concentrat aquest diumenge al migdia davant de la Prefectura Superior de Policia de Via Laietana 43 de Barcelona, per protestar contra l'ús policial de l'edifici i demanar la seva conversió en "espai de memòria".
La concentració '50 anys després posem fi al feixisme i a la impunitat' ha estat convocada per diverses entitats, com Centre Irídia, Òmnium Cultural, Amical de Mathausen, Mesa de Catalunya d'Entitats Memorialistes, Ateneu Memòria Popular i Comissió de la Dignitat.
Els concentrats han demanat que l'edifici deixi de ser centre policial per ser només un centre de memòria sobre la seva activitat durant el franquisme, i que es transfereixi a les institucions catalanes juntament amb els seus fons documentals.
També han participat la portaveu d'ERC al Parlament, Ester Capella; el diputat de Junts Francesc de Dalmases; la portaveu dels Comuns, Aina Vidal; la presidenta de la CUP en el Parlament, Pilar Castillejo, i l'ex-presidenta del Parlament Carme Forcadell.
En declaracions als mitjans, De Dalmases ha dit que la Via Laietana 43 ha de ser només un centre de memòria, i ha defensat traslladar a la policia: "En el 50 aniversari de la mort del dictador no pot haver-hi cap espai, ni per a la seva impunitat ni per mantenir que el seu cop d'estat va ser una victòria".
Capella ha reclamat que Catalunya assumeixi la gestió de l'edifici i ha remarcat que no es conformaran amb una "devolució a mig fer" en la qual el cos de Policia Nacional segueixi present.
Vidal ha defensat que aquest espai ha de "honrar a les persones que van ser torturades", ha acusat al PSOE de situar aquest assumpte en un atzucac, i ha afegit que no pot ser que els cossos policials segueixin treballant a l'edifici.
Castillejo ha reivindicat convertir la Prefectura en espai de memòria i ha advertit que la permanència de la policia demostra la "pervivència del franquisme".