Unes 200 persones protesten contra la visita del Rei a Barcelona pels Premis Princesa de Girona

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)
Unes 200 persones convocades per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) s'han manifestat a Barcelona aquest dimarts en protesta per la visita del Rei Felip VI a Barcelona per al lliurament dels Premis Princesa de Girona 2026 en el Teatre Liceu.
Els manifestants han recorregut el trajecte des de la plaça de Sant Jaume fins a la Rambla, a la zona propera al Liceu, on els Mossos d'Esquadra ja havien acordonat la zona, per la qual cosa els manifestants s'han quedat darrere de les tanques de seguretat.
El president de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Josep Vila, ha afirmat en declaracions als mitjans que les visites del Rei Felip VI "no poden ser normalitzades" sota cap punt de vista.
"No volem normalitzar la visita d'un rei Borbó, d'una monarquia que representa clarament la repressió, l'espoli, la colonització contra el poble català", ha apuntat Vila.
Vila ha criticat que Felip VI va aplaudir el 'a por ellos' i que, per a molts catalans, aquesta monarquia "no té cap legitimitat", afegint que sortiran a manifestar-se tantes vegades com faci mancada.
"Per a nosaltres la figura de Felip VI és una figura 'non grata' a Catalunya", ha remarcat, i ha dit que no pararan fins a aconseguir la independència.
'NI REI NI CORONA'
El grup de manifestants s'ha congregat enfront del cordó policial en les proximitats del Liceu, on han desplegat una pancarta sota el lema 'Ni rei ni corona'.
En la manifestació s'ha pogut veure a representants polítics com la presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales, i el diputat de Junts en el Parlament Agustí Colomines.
Els manifestants han portat banderes 'estelades' i paraigües grocs i han corejat càntics com 'Independència si, monarquia no', 'Mort al Borbó' i 'Fora fora'.
A més, enfront del Liceu han xiulat a l'arribada dels convidats i autoritats, i han llançat algunes pilotes de tennis en senyal de protesta.