Unes 18.000 persones es manifesten a Barcelona per Palestina i exigeixen trencar relacions amb Israel

BARCELONA 14 juny (EUROPA PRESS) -

Unes 18.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquest dissabte a la tarda a Barcelona a favor de la pau a Palestina i per exigir trencar relacions amb Israel.

La manifestació ha començat cap a les 18 hores a plaça Universitat i està previst que acabi a plaça Sant Jaume, sota el lema 'Aturem el genocidi a Palestina. Prou paraules, volem accions!', i ha estat convocada per entitats com la coalició Prou complicitat amb Israel i Comunitat Palestina de Catalunya.

El membre de la Comunitat Palestina a Catalunya Mazeed Khalilia ha demanat a la comunitat internacional, en les seves paraules, que pari el genocidi, en declaracions als mitjans des de la manifestació, i ha assegurat que el poble palestí resisteix: "Avui és un dia més per al genocidi de Palestina i un dia més de complicitat internacional".

Per la seva banda, la membre de Moviment Dona, Vida i Llibertat Anahita Nassir ha afirmat que Israel fa dos dies que ataca Iran i no el règim iranià com diu el primer ministro israelià, Benjamin Netanyahu: "No és cert que amb aquestes bombes s'estigui més a prop la llibertat i la pau per al poble iranià".

Representants dels Comuns, ERC i la CUP han participat a la manifestació.