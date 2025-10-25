Unes 153.000 persones treballen a temps parcial i voldrien fer més hores a Catalunya

BARCELONA, 25 oct. (EUROPA PRESS) -
Unes 153.000 persones tenen una ocupació a temps parcial i voldrien treballar més hores a Catalunya, segons xifres de l'Observatori del Treball i Model Productiu a partir de dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA) de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
És una de les principals conclusions d'una nova estadística creada per l'Observatori de Treball, consultada per Europa Press, batejada com a força de treball infrautilizada (FTI), que amplia la mesura tradicional de l'atur per reflectir millor el desaprofitament potencial laboral seguint criteris de l'Eurostat.
A més, dels 373.650 aturats oficials al territori el 2024, la FTI incorpora tres grups addicionals: els subocupats, emprats a temps parcial que voldrien treballar més hores (152.981 persones); els inactius disponibles que no busquen treball (83.485) i els inactius que ho busquen però no estan disponibles (50.867).
Amb aquests col·lectius, la FTI a Catalunya el 2024 seria de 660.983 persones, amb una taxa del 15,3%, gairebé el doble de la taxa d'atur oficial (8,9%).
La nova estadística també diu que les dones, joves i persones extracomunitàries i les que no tenen estudis són els col·lectius més infrautilizados laboralment.
CONTEXT ESPAÑOL I EUROPEU
En comparativa territorial, Catalunya és la tercera comunitat autònoma amb menor FTI (en taxa d'atur és la cinquena), només per darrere de Cantàbria (14,9%) i Navarra (15%), i està quatre punts per sota de la mèdia espanyola (19,3%).
A nivell europeu, supera la mitjana de la Unió Europea (11,7%), on tan sols Espanya (19,3%), Finlàndia (17,9%), Suècia (17,8%) i Itàlia (15,8%) tenen una taxa superior a la catalana.