Unes 1.500 persones es concentren en suport a Ceuta i unes 700 en contra del racisme a Barcelona

LORENA SOPENA / Europa Press
Un cordó policial separa les dues concentracions
BARCELONA, 2 set. (EUROPA PRESS) -
Unes 1.500 persones s'han concentrat a la plaça Sant Jaume de Barcelona, davant de l'Ajuntament i el Palau de la Generalitat, en suport a Ceuta, segons dades de la Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB).
En la concentració han participat alguns dirigents del PP com el sotssecretari d'Economia i Desenvolupament Sostenible, Alberto Nadal, i el líder a Barcelona, Daniel Sirera, i de Vox com el portaveu al Parlament, Joan Garriga.
Els representants de tots dos partits han ocupat espais diferents a la zona i han enarborat les seves pròpies pancartes, i també han acudit alguns membres de Núcleo Nacional i algunes persones vestides de legionaris.
Els participants han cridat càntics en contra del president del Govern espanyol com 'Pedro Sánchez fill de puta' i 'Pedro Sánchez a presó', i altres com 'Ceuta no es ven, Ceuta es defensa' o 'Espanya cristiana i no musulmana'.
També s'han onejat pancartes en contra del Rei en les quals se l'ha acusat de ser "còmplice de la invasió a Ceuta, súbdit del sultà del Marroc".
CONTRA EL RACISME
Paral·lelament, unes 700 de persones, també segons la GUB, s'han concentrat al costat oposat de la plaça Jaume i separades per un cordó de Mossos d'Esquadra en contra del racisme i en resposta a la concentració que ha congregat simpatitzants del PP i de Vox.
La policia ha desplegat un fort dispositiu amb efectius de la Brigada Mòbil (Brimo) i de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (Arro) per evitar que ambdues concentracions confluïssin; també hi han participat efectius de la Guàrdia Urbana de Barcelona en el control dels accessos.
Impulsada per la Coordinadora Obrim Fronteres, Unitat contra el feixisme i el racisme i la Coordinadora Antifeixista de Barcelona, els assistents han portat pancartes en les quals es podia llegir 'Ahir com avui, no passaran' i han corejat 'No, no, nazis no, nazis no, nazis no', 'Fora feixistes dels nostres barris', 'No sobren migrants, sobren feixistes' i 'Cap persona és il·legal'.
Així mateix, els assistents han cantat 'Bella Ciao', la cançó adoptada durant la Segona Guerra Mundial pels partisans italians en la seva lluita contra les forces d'ocupació nazi i el règim feixista, i s'han escoltat càntics en suport a Palestina, així com també 'Barcelona antifeixista' i 'Aquí estan els antifeixistes'.
MOMENTS DE TENSIÓ
Els assistents han onejat banderes estelades, de Palestina, de l'el Corrent Revolucionari de Treballadors i Treballadores (CRT), de l'Organització Comunista Revolucionària (OCR) i del Sindicat de Llogateres i han cridat 'contra el feixisme, unitat de classe' i 'visqui la lluita de la classe obrera'.
Durant la concentració s'han viscut diversos moments de tensió per la irrupció de simpatitzants d'extrema dreta, que han confrontat als assistents, i que han estat conduïts pels agents a l'altre costat del cordó policial.
La concentració antifeixista s'ha traslladat, en finalitzar la manifestació a plaça Sant Jaume, per Via Laietana i fins a plaça Urquinaona.