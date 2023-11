Unes 150 persones protesten contra l'amnistia davant la Facultat de Dret de la UB de Barcelona

Gonzalo de Oro i Alberto Tarradas (Vox) s'han unit a la concentració



BARCELONA, 14 nov. (EUROPA PRESS) -

Unes 150 persones s'han concentrat aquest dimarts davant les portes de la facultat de Dret de la Universitat de Barcelona (UB) per protestar en contra de l'amnistia.

Cap a les 12 hores ha començat la concentració, organitzada pels col·lectius S'ha Acabat, Revuelta, Adelante, Españoles en pie, Estudiants pel Canvi i Los de Artós.

Han aixecat dues pancartes amb els lemes 'Espanya no es ven, el nostre futur tampoc' i 'Revolta contra el separatisme', a més de diverses banderes de Revuelta i una altra amb el lema 'Visca la unitat d'Espanya'.

Amb l'ajuda de megàfons i un tambor, han cridat 'No ens miris, uneix-t'hi', 'Espanya no es ven, Espanya es defensa', 'Puigdemont és espanyol' i 'Puigdemont a presó'.

A les 12.13 hores hi han arribat el líder de Vox a l'Ajuntament de Barcelona, Gonzalo de Oro, i el diputat d'aquest mateix partit, Alberto Tarradas, i s'han col·locat darrere les pancartes per donar suport a la concentració.

REVUELTA I S'HA ACABAT

La portaveu de Revuelta, Elsa Almeda, ha explicat en unes declaracions als mitjans que s'han concentrat per reclamar que Espanya no es ven i el futur tampoc: "Els joves no tenim accés a una feina digna, no podem comprar un pis i no podem crear una família. Això és el que ens està arrabassant el Partit Socialista".

"A més està amnistiant colpistes que haurien de ser a la presó, i nosaltres, els joves, restarem dempeus en contra de tot això i direm no. Ja n'hi ha prou de jugar amb nosaltres, ja n'hi ha prou de jugar amb Espanya i amb el nostre futur!", ha exigit Almeda.

El portaveu de S'ha Acabat, Víctor Alonso, ha defensat la concentració "per lluitar contra un govern en funcions que està pactant amb el separatisme i està pactant qüestions nacionals com és la unitat i la sobirania nacional".

"Dir que allò que hem après com divisió de poders no pot ser qüestió de set vots o d'una investidura, ha de ser una qüestió nacional, perquè s'hi juga el nostre futur", ha lamentat Alonso.