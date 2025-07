Unes 150 persones protesten a Barcelona contra la visita dels Reis pels Premis Princesa de Girona.

BARCELONA 23 jul. (EUROPA PRESS) -

Unes 150 persones convocades per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i la Coordinadora Antimonàrquica es manifesten aquest dimecres al centre de Barcelona contra la visita dels Reis pels Premis Princesa de Girona 2025, que es lliuren al Gran Teatre del Liceu.

La manifestació ha començat sobre les 18 hores a la plaça de Sant Jaume i ha avançat pel carrer de la Boqueria fins a la Rambla, a prop del Liceu.

Sota el lema 'Ni a Montserrat, ni al Liceu. El rei, a Catalunya, ni un peu', la mobilització ha comptat amb la presència del president de l'ANC, Lluís Llach; el portaveu de la CUP al Parlament, Dani Cornellà, i el diputat de Junts a la Càmera catalana, Francesc de Dalmases.

El membre del comitè permanent de l'ANC Josep Cruanyes ha criticat en declaracions a la premsa que la visita dels Reyes pretén un "rentat de la imatge" després del discurs de Felip VI per l'1-O de 2017.

El portaveu de la Coordinadora Antimonàrquica, entitat que recolza la protesta, Quim Tell, ha titllart la monarquia de "una força de repressió contra el poble català" i ha assegurat que aquest dijous es repetiran les mobilitzacions a Sant Martí Vell (Girona), on se celebraran unes jornades organitzades per la Fundació Princesa de Girona a les quals també assisteixen els Reis.