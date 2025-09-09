Unes 150 persones demanen a Barcelona un embargament "integral" a Israel

Tallen el carrer Mallorca davant la Delegació del Govern central a Catalunya
BARCELONA, 9 set. (EUROPA PRESS) -
Unes 150 persones s'han concentrat aquest dimarts al matí davant la Delegació del Govern central a Catalunya, a Barcelona, per demanar un embargament "complet i integral" a Israel que no només inclogui el comerç d'armes, com va anunciar el president espanyol, Pedro Sánchez, aquest dilluns, sinó ampliar-lo a qualsevol relació diplomàtica, econòmica i política.
La mobilització, convocada en un total de 14 ciutats espanyoles per la Xarxa Solidària Contra l'Ocupació de Palestina (RESCOP) i la campanya 'Fi al Comerç d'Armes amb Israel', ha tallat el carrer Mallorca entre Pau Claris i Roger de Llúria, i els concentrats han desplegat una pancarta en la qual es podia llegir 'De Barcelona a Palestina, cap port per al genocidi. Embargament d'armes ara!' i duien un zepelin inflable amb un missatge que demanava posar fi al comerç d'armes amb Israel.
També han onejat banderes palestines, han corejat consignes com ara 'Boicot a Israel' i han llegit un manifest unitari que s'ha reproduït en les concentracions convocades a les 14 ciutats espanyoles per la Xarxa Solidària Contra l'Ocupació de Palestina estatal.
En el manifest han recordat que des de l'octubre del 2023 s'han celebrat un total de 94 Consells de Ministres, "94 oportunitats en les quals el Govern central podria haver aprovat un embargament d'armes a Israel, 94 ocasions en les quals va triar mirar cap a una altra banda i ser-ne còmplice", i han dit que la mesura anunciada per Sánchez arriba tard perquè Palestina no pot esperar més.
UN EXEMPLE PER A EUROPA
En unes declaracions a la premsa, el portaveu de Comunitat Palestina a Catalunya, Mazeed Khalilia, ha dit que el Govern central "ha tingut l'oportunitat de trencar relacions amb Israel des de fa gairebé 2 anys per un genocidi televisat en directe", i afegit que les mesures anunciades per Sánchez són una victòria després de 20 mesos de manifestacions i concentracions organitzades per diferents entitats.
La membre de la Coalició Prou Complicitat amb Israel i de la campanya 'Fi al Comerç d'Armes', Alys Samson, ha manifestat que el reial decret llei és una clara victòria popular, però que l'embargament ha de ser "realment complet i integral", incloent totes les importacions i exportacions, la contractació pública i privada, i el trànsit de vaixells involucrats en el tràfic d'armes.
També ha condemnat un presumpte atac amb drons aquest dimarts a la matinada a un dels vaixells de la Global Sumud Flotilla en un context "d'extrema gravetat per a les persones palestines i totes les persones que lluiten pel poble palestí" i ha demanat la llibertat dels qui s'han mobilitzat durant la Vuelta, ja que ha dit que Israel no hauria de participar en cap esdeveniment esportiu.
La fundadora del Centre d'Estudis per la Pau J.M. Delàs, Tica Font, ha assenyalat que és important que s'aprovi el reial decret llei anunciat pel Govern central per "veure si contagia algun altre país d'Europa", sobretot Alemanya, d'on ha dit que provenen entre el 15% i 19% de les armes que compra Israel, i també per saber no només què prohibeix, sinó què en deixa fora, en les seves paraules textuals.
Sobre la prohibició que els vaixells que porten material de guerra atraquin a Espanya, ha recordat que els Estats Units "estan obligats a informar el Govern espanyol" dels vaixells que s'aturen a la base militar de Rota (Cadis), cosa que ha assegurat que no ha fet, però sobre la qual el Govern espanyol tampoc no ha preguntat.