Unes 150 personalitats de la cultura i la política signen un manifest a favor de la CUP

Criden a defensar els serveis públics i a buscar solucions col·lectives davant els reptes actuals

BARCELONA, 10 maig (EUROPA PRESS) -

Unes 150 persones del món cultural, acadèmic i de moviments socials han signat aquest divendres un manifest a favor de la CUP de cara a les eleccions catalanes del 12 de maig, en defensa dels serveis públics i per "donar solucions col·lectives a problemes col·lectius".

El manifest, amb el títol 'Un altre país és possible', l'ha presentat en una roda de premsa la candidata de la CUP a les eleccions catalanes, Laia Estrada, qui ha valorat la iniciativa com un esforç "contra la resignació".

El text destaca que "sense unes condicions mínimes de vida garantides no hi ha llibertat i que, per tant, sense sobirania no hi ha independència".

Entre els signants, hi ha els actors Enric Auquer, Natàlia Barrientos, Sergi López i Joan Yago, els músics Alguer Miquel --del grup Txarango--, Borja Penalba, Xavi Sarrià i Cesc Freixas, i els poetes i escriptors Martí Sales i Sònia Moll.

També s'hi han adherit la il·lustradora Queralt Guinart, els comunicadors i periodistes Maria Rovira --coneguda com Oye Sherman--, Marc Sarrats, Ana Polo, Indigo Carbajal, Marc Lesan, Alba Riera i Xapo Ortega.

Del món acadèmic, hi ha signants com l'historiador Valentín Roma, la treballadora de ciències socials i professora de la Universitat de Lleida, Özgür Günes Öztürk, i la psicòloga i sexòloga Lena Crespí, a més dels exdiputats Julià de Jodar, Antonio Baños, Anna Gabriel i David Fernández.

UN VOT CONTRA L'"EXTREMA DRETA"

En la roda de premsa d'aquest divendres, l'última de la campanya electoral, Estrada ha aprofitat per reivindicar el vot a la CUP com una acció "útil" per restar vots a l'extrema dreta i ha remarcat que, tant a Lleida com a Tarragona, l'últim escó en joc estarà entre els cupaires i les forces d'extrema dreta.

La candidata ha donat les gràcies a la militància que ha participat en la campanya, i ha subratllat que cal una esquerra independentista forta per reforçar polítiques d'esquerres i independentistes al Parlament i així "evitar el retorn a l'autonomisme més pusil·lànime".