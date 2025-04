Unes 12.000 persones es manifesten a Barcelona contra el preu dels lloguers

BARCELONA 5 abr. (EUROPA PRESS) -

Unes 12.000 persones, segons la Guàrdia Urbana de Barcelona, s'han manifestat aquest dissabte a la tarda a l'avinguda Maria Cristina de Barcelona per protestar contra el preu dels lloguers i reivindicar el dret a l'habitatge.

El Sindicat de Llogateres ha convocat la manifestació a Barcelona i a unes altres 39 ciutats del país per reclamar mesures per un "habitatge digne" i contra l'especulació, sota el lema 'Acabem amb el negoci de l'habitatge'.

Les diferents columnes que han sortit al llarg de la tarda de diversos punts de Barcelona i Catalunya s'han concentrat cap a les 18 hores entre les Torres Venecianes, on s'han dut a terme discursos per part de membres del Sindicat de Llogateres, la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya, la Plataforma d'Afectades per la Hipoteca i el Sindicat d'Habitatge Socialista.

La portaveu del Sindicat, Carme Arcarazo, ha assegurat, en declaracions abans de la concentració, que els rendistes són els culpables de l'increment de preu dels lloguers, però que els governs en "són els responsables".

CC.OO. i UGT de Catalunya han participat a la manifestació per protestar contra el preu dels lloguers perquè "treball digne i habitatge digne van de la mà", segons el secretari general de CC.OO. de Catalunya, Javier Pacheco.