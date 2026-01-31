Unes 1.200 persones demanen a Barcelona l'embargament d'armes a Israel, segons la Guàrdia Urbana

LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
BARCELONA 31 gen. (EUROPA PRESS) -
Unes 1.200 persones s'han manifestat aquest dissabte a Barcelona, segons la Guàrdia Urbana, per demanar l'embargament d'armes a Israel i reclamar la fi de les relacions diplomàtiques amb el país hebreu, convocades per Comunitat Palestina de Catalunya, Prou Complicitat i la Xarxa Solidària contra l'Ocupació de Palestina.
La manifestació ha començat a les 12.00 hores al passeig de Gràcia, a l'altura de l'avinguda Diagonal, i han recorregut l'emblemàtic passeig barceloní fins a finalitzar el recorregut a plaça Catalunya, i els participants han cantat proclames com 'Palestina lliure', 'Boicot Israel' i 'Israel no és un país, és una ocupació'.
També portaven pancartes amb lemes com 'Embargament complet d'armes', 'Israel genocida' i 'Stop sionisme', i han exhibit banderes de Palestina junt amb altres de Cuba, Veneçuela i 'estelades', seguint una furgoneta des de la qual els convocants lideraven els càntics.
CRÍTIQUES PER PART DE LES ORGANITZACIONS
En declaracions a la premsa, la portaveu de la coalició Prou Complicitat, Alys Samson Estapé, ha titllat d'"intolerable" que Fira de Barcelona aculli a empreses israelianes als congressos ISE i Mobile World Congress, segons ella.
Per la seva banda, la presidenta de la Comunitat Palestina de Catalunya, Natalia Abu-Sharar, ha definit la Franja de Gaza com un "camp d'extermini".