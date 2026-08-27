Unes 120 persones participen en la manifestació independentista de l'ANC en l'accés al Camp Nou

Kike Rincón - Europa Press
BARCELONA 27 ago. (EUROPA PRESS) -
Unes 120 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat aquest dijous en la manifestació convocada per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) als afores de l'Spotify Camp Nou contra l'homenatge inicialment programat als jugadors del Barça campions del món amb la selecció espanyola.
Segons han explicat fonts de la Guàrdia Urbana, cap a les 21 hores els manifestants han entrat a l'estadi "en actitud pacífica" i s'ha donat per finalitzada la manifestació, que ha obligat a aplicar desviaments de trànsit.
L'entitat ha repartit 10.000 estelades per desplegar-les a l'estadi durant el partit entre el FC Barcelona i l'Athletic Club de Bilbao en resposta a l'actuació policial del diumenge a Elx, i ha cridat a desplegar estelades a tots els estadis esportius davant de les "situacions de catalanofobia, de xenofòbia i de violència absolutament injustificada".