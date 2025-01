Unes 100 persones protesten prop de la seu de Junts pel seu rebuig al decret òmnibus

BARCELONA 23 gen. (EUROPA PRESS) -

Unes 100 persones convocades per la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) i la Marea Pensionista han tallat el carrer Marí de Barcelona a l'altura del passatge de Bofill, Als voltants de la seu de Junts, per protestar pel rebuig dels de Carles Puigdemont al decret òmnibus.

Un cordó dels Mossos d'Esquadra ha impedit que els concentrats poguessin accedir al passatge i arribar fins a les portes de la seu de Junts, i la policia catalana ha tallat el trànsit al carrer Marí entre Gran Via i València.

En declaracions a la premsa, el portaveu de la PAH a Catalunya, Juanjo Ramón, ha criticat el 'no' de Junts al decret òmnibus: "S'omplen la boca dient que governen per a la ciutadania i l'única cosa que fan és carregar-se totes les mesures socials".

"No pot ser que vagin amb el discurs que els catalans són el primer i després carregar-se les pensions, les ajudes al transport" i mostrar la seva postura en contra que hi hagi ajudes contra els desnonaments, ha afegit.

El decret òmnibus del Govern també contemplava la revaloració de les pensions, la pròrroga de les ajudes al transport públic i altres mesures de l'escut social.

MAREA PENSIONISTA

Per la seva banda, el portaveu de Marea Pensionista a Catalunya, Ramon Franquesa, ha lamentat que "no es pot fer política sobre la base de banalitzar els problemes que té la gent més vulnerable".

També ha advertit que si abans del 20 de febrer no han resolt la situació convocaran una mobilització general "per fer front a aquestes retallades".