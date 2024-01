Unes 10 persones protesten al TSJC durant la vista per la demanda de Josep Pàmies a Balcells

BARCELONA, 18 gen. (EUROPA PRESS) -

Una desena de persones s'han concentrat aquest dijous al matí davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) durant la vista d'audiència prèvia per la demanda que el pagès Josep Pàmies va interposar contra el conseller de Salut, Manel Balcells, per un presumpte delicte contra el seu dret a l'honor en titllar-lo d'estafador per organitzar un acte que defensava tractar l'autisme amb clorit de sodi (MMS).

La vista ha començat uns minuts després de les 10 hores amb la presència de Pàmies a la sala, tot i que no estava obligat a assistir-hi (només el seu advocat), mentre que Balcells no hi ha assistit i la seva defensa el representa en la vista que valorarà la possibilitat d'un acord que eviti un judici.

A l'entrada del Palau de Justícia, la desena de persones concentrades han donat suport a Pàmies amb una pancarta que defensa 'Autisme recuperable amb MMS'.