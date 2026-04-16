Publicat 16/04/2026 13:03

Unauto VTC celebra que el Parlament demani a la CE revisar la llei del taxi

Archivo - Varis VTC durant una concentració convocada pel Sindicat Lliure de Transport (STL) i Unauto VTC davant de la Consellería de Territori de la Generalitat
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 16 abr. (EUROPA PRESS) -

Unauto VTC ha celebrat la decisió de la Mesa del Parlament d'instar la Comissió Europea a que revisi la proposició de llei del taxi, en un comunicat aquest dijous.

L'entitat ha assenyalat "la gravetat dels dubtes jurídics que planteja el text" i ha advertit que pot xocar amb la normativa europea.

Fonts de l'associació han assenyalat que és "una decisió encertada i necessària", ja que han dit que és imprescindible que sigui analitzada per les institucions comunitàries.

Contador

