Unauto ofereix els VTC a la Generalitat per "pal·liar el caos a Rodalies"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 26 gen. (EUROPA PRESS) -
Unauto ha ofert a la Generalitat els serveis de VTC per "pal·liar el caos a Rodalies" i contribuir a garantir el desplaçament dels ciutadans, en un comunicat aquest dilluns.
La patronal ha explicat que "la prioritat de qualsevol política pública de transport ha de ser garantir la mobilitat de la ciutadania".
Per aquest motiu, ha dit que "és incomprensible que el Govern impulsi" una llei que si s'aprova, segons ells, suposaria la desaparició pràctica dels serveis de VTC a Catalunya.
El president d'Unauto, José Manuel Berzal, ha dit que la llei que s'està tramitant al Parlament "és una contradicció absoluta i una irresponsabilitat des del punt de vista de l'interès general".
Per això, Unauto ha instat a suspendre "immediatament" la tramitació i retirar la proposició de llei, i que s'obri un diàleg amb tots els actors del sector.