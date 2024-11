La UME assegura que es va activar a València el dia 29 a les 15.41, "hores abans de rebre ordres oficials"

MADRID 16 nov. (EUROPA PRESS) -

El general en cap de la Unitat Militar d'Emergències (UME), Javier Marcos, ha assegurat aquest divendres que els seus efectius es van començar a desplegar a la província de València el passat 29 d'octubre a les 15.41 hores, "hores abans de rebre ordres oficials", quan van veure que "la situació s'estava posant francament difícil" per les inundacions que s'estaven començant a produir per la mortífera dana d'aquell dia.

En una roda de premsa al palau de La Moncloa per fer balanç dels treballs de la UME a la zona, en la qual ha estat també present la ministra de Defensa, Margarita Robles, Marcos ha difós algunes imatges per avalar la tesi que la UME va ser a la zona "des del primer minut".

"Encara que anteriorment teníem coneixement que la situació anava empitjorant, a les dues de la tarda tenim coneixement que la Comunitat Valenciana decreta la situació operativa 1. Ja portàvem hores alertats i, quan veiem que la situació s'està posant francament difícil molt abans de qualsevol elevació a un altre nivell, sortim", ha relatat el general.

En concret, ha assenyalat que el primer vehicle de la UME va sortir de la base de Bétera "a les 15.41 hores" i que va trigar gairebé dues hores a arribar a Xiva. Marcos ha mostrat unes imatges gravades des d'un d'aquests vehicles a les 18.05 a l'A3, a l'altura de la localitat valenciana.

"LA VERITAT PATEIX, PERÒ NO PEREIX"

"Diuen que la veritat pateix, però no pereix", ha proclamat el general, incidint que els militars que van fer "heroïcitats" per salvar gent en aquest recorregut "no mereixen les informacions que s'estan veient". "Hi ha sectors de la població per als quals vam arribar tard, però sí hi erem en aquests rescats", ha emfatitzat Marcos.

Segons ha detallat, de Bétera van sortir un total de 96 militars, 56 van aconseguir arribar a la zona d'Utiel-Requena, però els 40 que no ho van aconseguir van haver de fer la volta i durant la tornada van anar rescatant gent que s'havia quedat atrapada a l'autovia, i també atenent avisos a Paiporta que anaven rebent del Cecopi.