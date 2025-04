La UGT xifra en un 80% el seguiment de la vaga a PortAventura i anuncia noves mobilitzacions

PortAventura World afirma que opera "amb els mateixos estàndards de seguretat de sempre"

TARRAGONA, 19 abr. (EUROPA PRESS) -

La UGT de Catalunya ha xifrat en un 80% el seguiment de la vaga d'aquest dissabte a PortAventura per part dels seus treballadors per demanar millores en les condicions laborals i salarials, i ha valorat que la jornada suposa un "fet històric" per al sector, a més d'anunciar noves mobilitzacions per l'1 i 2 de maig si abans no s'arriba a un acord amb la companyia.

Ho ha dit el membre de la secció sindical de PortAventura i d'UGT de Tarragona Paco López en unes declaracions a Europa Press, i ha afirmat que prop de 1.000 persones han assistit a la concentració que ha tingut lloc als accessos del parc per demanar un augment generalitzat dels salaris.

La membre de CCOO de Catalunya Mari Luz Guillamón ha assegurat en unes declaracions als mitjans durant la concentració que els salaris estan "gairebé per sota del mínim interprofessional i les responsabilitats cada vegada són més".

Així mateix, López ha afirmat que l'empresa ha obert algunes de les seves atraccions amb gent que no opera normalment aquestes atraccions i que "no està capacitada" per a això, la qual cosa ha definit com un risc per als visitants.

"PERSONAL CAPACITAT I QUALIFICAT"

Per la seva banda, PortAventura World ha assegurat que "el ressort opera avui amb personal capacitat i qualificat, i amb els mateixos estàndards de seguretat de sempre", segons un comunicat d'aquest dissabte.

També ha reiterat que l'empresa respecta el dret de vaga dels seus empleats i continua treballant per aconseguir un acord, i ha afirmat que operarà amb normalitat des de demà mateix.

Atraccions com Dragon Khan, Shambhala, Furius Baco, Street Mission, Silver River Flume, Tutuki Splash, Wild Buffalos i Serpiente Emplumada, entre d'altres, a més d'espectacles, botigues i restauració, han estat operatives des de l'obertura de PortAventura en el seu horari habitual.

"Els hotels del ressort estan pràcticament plens i la companyia continua mantenint les mesures de flexibilitat en la gestió de reserves i les compensacions" per a estades i visites, ha afegit l'empresa.

La UGT assegura que PortAventura acumula "un llarg historial d'infraccions laborals greus i reiterades" en matèries com l'incompliment dels descansos, exposició a riscos psicosocials greus, incompliment dels terminis d'entrega de calendaris laborals, excessos de jornada no reconeguts ni compensats i deficiències en prevenció de riscos laborals, entre d'altres.