La UGT veu en la precarietat i l'estacionalitat l'"enquistament" del món laboral a Catalunya

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 27 gen. (EUROPA PRESS) -
La UGT de Catalunya ha assegurat que fenòmens com la precarietat, l'estacionalitat i la dualitat del mercat de treball "certifiquen l'enquistament de molts problemes estructurals" del mercat de treball a Catalunya.
Ho ha manifestat en un comunicat sobre l'enquesta de població activa (EPA) publicada aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), que revela que l'atur va baixar en 900 persones en el quart trimestre del 2025 a Catalunya respecte al trimestre anterior (-0,26%) i que la taxa d'atur es va situar en el 8,24%, fins als 351.200 desocupats.
El sindicat ha argumentat que aquests resultats "fan aflorar deures importants des de l'àmbit de les polítiques públiques", especialment quant a determinats grups poblacionals, com els joves o migrants, i en la negociació col·lectiva, en al·lusió a l'evolució dels salaris, la temporalitat o la reducció de jornada.