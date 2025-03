La UGT veu "imperatiu" que es creïn polítiques d'ocupació enfocades en els més vulnerables

BARCELONA 4 març (EUROPA PRESS) -

La UGT de Catalunya ha dit que és "imperatiu que es creïn unes polítiques públiques actives d'ocupació per fer front a l'atur dels sectors més vulnerables de la població".

En un comunicat d'aquest dimarts, ha apostat per reajustar els salaris segons l'índex d'inflació i els guanys empresarials, amb l'objectiu d'"eliminar la pobresa laboral".

El sindicat també ha apostat per assolir acords per a la reducció i la racionalització de la jornada laboral, establint les 37,5 hores com a límit legal.