La UGT veu "deures pendents" en l'ocupació de les dones, els joves i migrants i en la temporalitat

BARCELONA 24 oct. (EUROPA PRESS) -
La UGT de Catalunya ha alertat que queden "deures pendents" per resoldre per millorar l'ocupació de les dones, els joves o migrants, a més de la negociació col·lectiva, l'evolució de la temporalitat, la reducció de la jornada o les hores extra.
Així ho ha manifestat després d'anunciar-se les dades de l'enquesta de població activa (EPA) publicada aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), que revela que l'atur a Catalunya va pujar en 3.800 persones durant el tercer trimestre del 2025 respecte al trimestre anterior (+1,1%) i la taxa d'atur es va situar en el 8,18%.
En aquest context, ha afirmat que l'ocupació en el sector públic mostra "una baixada contínua des de fa dos trimestres", que el comerç i l'hostaleria incrementen la taxa de temporalitat general i que hi ha hagut un augment de la jornada laboral efectiva en 0,8 hores setmanals, entre altres qüestions.