La UGT sol·licitarà una reunió amb la nova direcció de Telefónica per mantenir el "diàleg i la concertació"

MADRID 19 gen. (EUROPA PRESS) -

La UGT sol·licitarà una reunió a la nova direcció de Telefónica per mostrar la seva disposició a mantenir el clima de "diàleg i concertació" i amb la finalitat de conèixer els projectes del nou Consell d'Administració que poguessin afectar les condicions laborals de les plantilles a mitjà i llarg termini.

Així ho ha expressat el sindicat en un comunicat després del nomenament de Marc Murtra com a president de Telefónica, en el qual destaca que la seva voluntat és continuar contribuint a "la necessària estabilitat des del diàleg, la negociació i els acords".

El propòsit de la UGT és reiterar la seva disposició a continuar contribuint, des de la negociació col·lectiva, al creixement de l'empresa, a més de remarcar la necessitat de mantenir el model de relacions laborals.

"Aquesta negociació ens ha dotat d'un conjunt d'acords, alguns pioners al nostre país, que han proporcionat un envejable marc d'estabilitat sociolaboral extremadament útil", afirma l'organització.

El sindicat assegura que Telefónica és fonamental per facilitar el desenvolupament tecnològic i la capacitat expansiva de les pimes, per proporcionar un suport "imprescindible" per al progrés econòmic, social i laboral d'Espanya.

Per això, consideren que la companyia resulta estratègica per mantenir una independència tecnològica i econòmica, per la qual cosa "és imperatiu dotar-la d'una estabilitat institucional que en garanteixi el funcionament correcte i eficaç".