La UGT reclama garanties d'ocupació a Glovo després de la presentació de l'ERO

BARCELONA 9 abr. (EUROPA PRESS) -
El sector de Carreteres, Urbans i Logística de FeSMC-UGT ha reclamat garanties d'ocupació a Glovo després del fracàs en la mediació del Servei Interconfederal de Mediació i Arbitratge (SIMA) per l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) de l'empresa, en un comunicat aquest dijous.
Glovo va anunciar al març un ERO que afectarà un màxim de 750 repartidors a Espanya i reduirà el servei a més de 60 localitats de diferents províncies d'Espanya per "evitar el tancament".
La UGT ha assenyalat que la sortida al conflicte "no pot passar per descarregar sobre les persones treballadores el cost d'una reordenació empresarial basada en la substitució de l'ocupació directa per fórmules externalitzades".