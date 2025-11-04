La UGT qualifica de "vells coneguts" del mes d'octubre l'estacionalitat i l'atur juvenil a Catalunya

BARCELONA 4 nov. (EUROPA PRESS) -
La UGT de Catalunya ha qualificat de "vells coneguts" del mes d'octubre l'estacionalitat i l'atur juvenil a Catalunya en al·legar que el nombre de desocupats de menys de 25 anys al territori se situa en 24.116 després d'augmentar tant en termes mensuals (1.360 persones, un +5,98%) com interanuals (1.437 persones, un +6,34%).
Així ho expressa aquest dimarts en un comunicat en relació amb les dades d'atur del mes d'octubre, que va pujar a Catalunya en 2.423 persones (+0,75%) respecte al setembre, després de baixar un 1,62% el mes anterior, i el nombre total de desocupats es va situar en els 324.495.
Per això, ha instat les institucions a "desbloquejar la negociació col·lectiva, avançar en uns pressupostos tant a la Generalitat com a l'Estat i millorar els serveis del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)", centrant-se especialment en els desocupats de llarga durada i els més grans de 45 anys.