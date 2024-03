UGT Presons insisteix que Ubasart i Calderó no són "interlocutors vàlids" per negociar

BARCELONA, 28 març (EUROPA PRESS) -

El portaveu d'UGT Presons, Xavier Martínez, ha insistit aquest dijous que la consellera de Justícia, Drets i Memòria, Gemma Ubasart, i el secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, Amand Calderó, no són "interlocutors vàlids" per negociar amb els funcionaris de presons.

El portaveu del sindicat majoritari en el sector ho ha explicat en una entrevista de Catalunya Ràdio recollida per Europa Pres l'endemà que tots els sindicats de presons es van obrir a negociar amb el Govern alhora que van anunciar dues jornades de vaga, el 26 d'abril i l'11 de maig, els dies d'inici de la campanya electoral i la jornada de reflexió.

Martínez considera que cap treballador del sector té confiança en Ubasart i Calderó, i creu que d'aquí a uns mesos estaran fora del càrrec: "Estan amortitzats per a nosaltres".

Ha assegurat que no estan satisfets amb com s'ha gestionat la crisi, però creuen que es poden trobar vies de contacte amb els interlocutors que ells consideren vàlids: "Principalment del departament de Presidència, amb la consellera Vilagrà o el responsable del departament".

A parer seu, "el cessament del director de Mas d'Enric (Tarragona) és un missatge clar que hi ha hagut alguna cosa que no ha funcionat", ha dit en relació amb la presó on una cuinera va ser assassinada per un pres que després es va suïcidar.