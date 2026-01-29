UGT Presons creu que dotar d'autoritat els funcionaris de presons "professionalitza" el col·lectiu

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 29 gen. (EUROPA PRESS) -
UGT Presons considera que el reconeixement dels funcionaris de presons com a agents de l'autoritat aprovat aquest dijous al Parlament "és un pas endavant cap a la professionalització del col·lectiu penitenciari" i els atorga més seguretat jurídica, més drets i també més responsabilitat, afirmen en un comunicat.
El ple del Parlament ha aprovat la reforma en matèria de funció pública per reconèixer la condició d'agent de l'autoritat als funcionaris de presons amb els vots a favor del PSC-Units, Junts, el PP, Vox i Aliança Catalana, i els vots en contra d'ERC, els Comuns i la CUP.
El sindicat afirma que no s'han admès totes les seves esmenes, ja que ha quedat exclòs d'aquest reconeixement "el personal laboral per un fet purament legal", raó per la qual continuaran treballant per buscar una solució perquè, avisen, també està exposat a un elevadíssim risc.
Ha agraït al PSC la seva "valentia" en presentar i defensar la proposició de llei davant el Parlament, i han valorat l'ajuda dels grups parlamentaris amb els quals han mantingut reunions, el PP i Junts.
"Esperem que els grups parlamentaris que hi han votat en contra, ERC, els Comuns i la CUP, modifiquin el seu posicionament en el futur perquè el que demostren és, o bé el desconeixement de la realitat penitenciària tot i que algun d'aquests grups ha estat al capdavant de la Conselleria de Justícia, o bé tenen una imatge distorsionada i arcaica del que és un professional penitenciari", afirmen.